Spagna indaga X Meta e TikTok | sospetti abusi AI e diffusione di materiale pedopornografico online

La Spagna ha aperto un’indagine su X, Meta e TikTok dopo aver scoperto che alcuni contenuti pedopornografici generati con l’intelligenza artificiale circolano sulle loro piattaforme. Il governo spagnolo sospetta che le aziende non abbiano fatto abbastanza per bloccare e rimuovere questi materiali. Pedro Sánchez ha chiesto alle autorità di approfondire i fatti, in un momento in cui la diffusione di deepfake e contenuti illegali online preoccupa sempre di più. Nei primi accertamenti sono stati trovati esempi di filmati che mostrano minori coinvolti in scene inappropriate, generati artificialmente.

Deepfake e Abusi Online: La Spagna Indaga X, Meta e TikTok. Il governo spagnolo ha avviato un’indagine formale su X (ex Twitter), Meta e TikTok, su richiesta del premier Pedro Sánchez, per accertare un possibile coinvolgimento nella creazione e diffusione di materiale pedopornografico generato tramite intelligenza artificiale. L’inchiesta, resa pubblica il 17 febbraio 2026, mira a stabilire se le piattaforme abbiano omesso di adottare misure adeguate per prevenire l’abuso e se le loro funzionalità abbiano facilitato la propagazione di contenuti illeciti. Un’Indagine Senza Precedenti. L’iniziativa, formalizzata attraverso l’articolo 8 dello Statuto Organico del Pubblico Ministero, non costituisce una condanna preventiva, ma un atto formale per accertare la presenza di reati e individuare le responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

