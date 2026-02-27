Luchè a Sanremo dice addio ai loghi in vista e indossa la giacca teddy da quasi 10mila euro

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Luchè ha scelto di abbandonare i loghi in vista e di indossare una giacca teddy color cammello di Louis Vuitton, dal valore di circa 10.000 euro. L'artista ha mantenuto il suo stile street e classico, distinguendosi tra i partecipanti con un look elegante ma informale. La scelta del capo ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e i media.

