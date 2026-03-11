Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5, Yildiz chiederà ufficialmente il divorzio da Halit. La trama si svilupperà con il confronto tra i due personaggi, mentre gli spettatori seguiranno le loro decisioni e reazioni. La serie turca continuerà a mettere in scena i rapporti tra i protagonisti, senza anticipare sviluppi futuri.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. Da questa settimana, la serie torna anche in prima serata Forbidden Fruit raddoppia di nuovo: oltre alla puntata delle 14.10 infatti, riparte anche in prima serata al giovedì, intorno alle 21.50 dopo La Ruota della Fortuna. Negli episodi di giovedì 12 marzo, la serie arriverà a un nuovo punto di svolta: Yildiz chiederà ufficialmente il divorzio da Halit e gli presenterà le carte da firmare. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Grazie ai consigli di Leyla e l'intervento di Ender, Yildiz ha scoperto che Halitcan era stato scambiato in ospedale e che il suo vero figlio si trovava in Australia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 12 marzo: Yildiz chiede ufficialmente il divorzio da Halit

Articoli correlati

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 9 al 14 marzo 2026: Yildiz chiede il divorzio a HalitClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

Forbidden fruit, anticipazioni dal 24 al 30 gennaio 2026: Halit caccia di casa Yildiz e chiede il divorzioNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit.

Contenuti e approfondimenti su Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit, le anticipazioni del 12 marzo: Kaya sorprende Leyla, tensione tra Yi?it e Lila; Forbidden fruit, le trame dal 9 al 14 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 9 al 14 marzo 2026; Forbidden Fruit 3, le trame dal 9 al 14 marzo.

Forbidden fruit, anticipazioni puntata serale 12 marzo 2026Le anticipazioni della soap opera tv Forbidden fruit, in programma nella puntata serale del 12 marzo 2026 su Canale 5. Oltre agli episodi pomeridiani, la soap fa il bis nella serata. news.fidelityhouse.eu

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 12 marzo 2026: Ender sul punto di smascherare Sahika!Le Anticipazioni delle Puntate di Forbidden Fruit in onda il 12 marzo 2026 prima in daytime e poi in prima serata su Canale 5 rivelano che Ender potrebbe essere a un passo dallo smascherare finalmente ... comingsoon.it

"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 16 al 21 marzo #forbiddenfruit #forbidden #trame #settimana x.com

Sahika non si arrende e, nelle prossime puntate di , tenterà di separare Ender e Kaya! Per saperne di più: -->> https://www.tvsoap.it/2026/03/sahika-forbidden-fruit-vuole-separare-ender-e-kaya-anticipazioni/ - facebook.com facebook