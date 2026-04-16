Addio al palermitano Emmanuele Emanuele gigante della filantropia e della cultura

Si è spento il palermitano Emmanuele Francesco Maria Emanuele, nato nel 1937, noto per il suo impegno nel campo della filantropia e della cultura. Laureato in giurisprudenza ed economia, ha ricoperto ruoli di rilievo come accademico e rappresentante di istituzioni pubbliche e private. La sua figura è riconosciuta per il contributo al progresso culturale e sociale della regione. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo accademico e nel settore umanistico.

È morto Emmanuele Francesco Maria Emanuele, classe 1937, giurista, economista, umanista, mecenate, figura di altissimo profilo culturale, accademico e istituzionale. Lo si apprende dalla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, che Emanuele ha guidato fino al 2023. Protagonista del panorama.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Addio a Francesco Maria Emanuele Emmanuele, ambasciatore internazionale di AgrigentoAnche Agrigento piange la scomparsa di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, che ne è stato Ambasciatore internazionale, un titolo che testimonia il... Leggi anche: Addio a Laura Fontana. L’abbraccio della città: una vita vissuta al servizio della cultura Una raccolta di contenuti Addio al Prof. Emmanuele F.M. Emanuele: scompare una figura monumentale della filantropia e della cultura italiane FOTOGià Ambasciatore di Palermo Culture nel mondo e Ambasciatore internazionale della Città di Agrigento, appena un mese fa è stato insignito del Premio Orizzonti Condivisi - Ambasciatore di Pace, per a ... valsesianotizie.it Addio a Emmanuele Emanuele: scompare figura monumentale della filantropia e cultura italiane(Teleborsa) - Si è spento nella notte a Roma il Professor Emmanuele F. M. Emanuele, filantropo e mecenate, figura di eccezionale rilievo nel panorama accademico, economico e civile del nostro Paese. I ... finanza.repubblica.it