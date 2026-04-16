Addio a Francesco Maria Emanuele Emmanuele ambasciatore internazionale di Agrigento

Agrigento piange la scomparsa di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, noto per aver ricoperto il ruolo di ambasciatore internazionale. La sua figura è stata strettamente legata al patrimonio culturale siciliano, e il suo lavoro ha avuto un impatto riconosciuto a livello globale. La città si unisce al cordoglio per la perdita di una personalità che ha rappresentato l’immagine della regione nel mondo.

Anche Agrigento piange la scomparsa di Emmanuele Francesco Maria Emanuele, che ne è stato Ambasciatore internazionale, un titolo che testimonia il legame profondo tra l'insigne studioso e il patrimonio culturale siciliano. Nato a Palermo nel 1937 e spentosi nella notte a Roma, Emanuele ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Una passione internazionale. L’ambasciatore spagnolo plaude Arfelli tifosa di AlcarazContinua a crescere e assume una dimensione sempre più internazionale il progetto online della forlivese Silvia Arfelli, esperta d’arte che da... Leggi anche: Padel internazionale, ad Agrigento il torneo più prestigioso mai ospitato