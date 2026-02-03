Addio a Laura Fontana L’abbraccio della città | una vita vissuta al servizio della cultura

La città piange Laura Fontana, morta all’età di... La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici, colleghi e chi ha condiviso con lei momenti di passione per l’arte e la cultura. Oggi, i familiari e i collaboratori si sono riuniti per ricordarla con un abbraccio collettivo, testimoniando quanto abbia dato alla comunità. La sua vita, dedicata al servizio di questa città, si spegne, ma il suo ricordo resta vivo tra chi l’ha conosciuta e apprezzata.

I familiari, gli amici di sempre, i colleghi del Comune. La politica, il mondo dell’arte e della cultura. Un abbraccio a 360 gradi, commosso e rispettoso, ieri alla chiesa del Crocifisso per Laura Fontana, anima del progetto di educazione alla Memoria del comune di Rimini, scomparsa venerdì scorso all’età di 61 anni. "L’ho incontrata negli ultimi giorni – le parole del parroco del Crocifisso, don Vittorio Metalli – e ho visto subito la sua profondità. Impossibile non notarla. Un incontro alto dal punto di vista umano e culturale". Nelle parole della figlia Émilie tutto l’amore di Laura per la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Laura Fontana. L’abbraccio della città: una vita vissuta al servizio della cultura Approfondimenti su Laura Fontana Addio a Laura Fontana: ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuol È morta a 61 anni Laura Fontana, un punto di riferimento per chi si occupa di educazione alla memoria della Shoah in Italia. Addio a Laura Fontana: ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuole Rimini piange Laura Fontana, la donna che ha dedicato la vita a insegnare ai giovani gli orrori della Shoah. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Laura Fontana Argomenti discussi: Addio a Laura Fontana: ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuole; RIMINI: Addio a Laura Fontana, anima dell'educazione alla Memoria del Comune; Rimini, addio a Laura Fontana, la custode della Memoria. Il sindaco: Ci ha lasciato una persona speciale; Rimini in lutto, addio all'anima dell'Attività di Educazione alla Memoria. Laura era speciale, siamo a lei grati. Rimini, addio a Laura Fontana, la custode della Memoria. Il sindaco: Ci ha lasciato una persona specialeIl mondo culturale di Rimini è in lutto per la scomparsa di Laura Fontana, anima dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune. In una nota il ... corriereromagna.it Addio Laura Fontana, il ricordo degli insegnanti: Ha formato generazioni di coscienzeCon sincera gratitudine ricordiamo Laura Fontana, che nel corso della sua vita professionale ha offerto un contributo prezioso alla crescita culturale e umana di intere generazioni di docenti. Il suo ... altarimini.it Laura Fontana ci lascia nella settimana della Memoria: ora tocca a noi difendere ciò che lei ha custodito per una vita - facebook.com facebook Scomparsa di Laura Fontana. Il cordoglio del presidente de Pascale e dell’assessora Allegni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.