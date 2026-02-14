Palermo dice addio Mario Palumbo | è morto l' editore che credeva nella scuola per combattere la mafia

Mario Palumbo, l’editore di Palermo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia attraverso il settore dell’editoria scolastica, è scomparso a 66 anni. La sua morte è stata causata da problemi di salute che lo avevano già debilitato negli ultimi mesi. Palumbo aveva trasformato la sua casa editrice in un punto di riferimento per le scuole della regione, promuovendo programmi educativi contro le infiltrazioni criminali nelle scuole pubbliche. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e i rappresentanti del mondo dell’istruzione locale.

E' morto a Palermo, a 66 anni, l'editore Mario Palumbo che insieme al fratello Giorgio ha guidato l'omonima casa editrice scolastica e universitaria. Lascia la moglie Maria Rosa e le figlie Chiara e Simonetta. Le due ragazze negli ultimi anni hanno affiancato il padre e lo zio nell'attività editoriale. Un'azienda editoriale nata nel 1949 per iniziativa del padre, Giovan Battista, e che si è imposta nella realtà nazionale del settore con autori di fama: da Giuseppe Petronio a Romano Luperini, autori di manuali di letteratura italiana per le scuole superiori e gli atenei, su cui si sono formate generazioni di studenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

