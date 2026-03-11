Addio a Andrea Sanchini Una vita sulle ambulanze | Lui non si tirava mai indietro

Andrea Sanchini, conosciuto come “Sanchio”, è scomparso all’età di 58 anni, pochi mesi dopo aver celebrato il suo compleanno. La sua vita è stata dedicata al lavoro sulle ambulanze, e molte persone ricordano il suo spirito di servizio e la disponibilità. La morte è avvenuta l’8 marzo, lasciando un vuoto tra colleghi e amici che lo avevano conosciuto e apprezzato.

Addio ad Andrea Sanchini, ’Sanchio’ per tutti quelli che avevano un minimo di confidenza con lui. Aveva compiuto 58 anni il 5 dicembre scorso, è morto l’8 marzo. Fatali gli sono state le conseguenze di un’ischemia che lo aveva colpito pochi mesi fa, anche se era gravemente malato da tempo. Al momento del decesso, era ricoverato all’ ospedale di Fano. ’Sanchio’ era conosciutissimo a Pesaro, soprattutto per il suo lavoro. Ha lavorato praticamente quasi per tutta la sua vita nel soccorso e sulle ambulanze: negli anni ’90 era al Potes (come dipendente della Croce Verde ), poi era passato alla Croce Rossa e infine era diventato dipendente dell’ospedale dopo aver vinto un concorso indetto dall’ Azienda sanitaria territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Andrea Sanchini. Una vita sulle ambulanze: "Lui non si tirava mai indietro" Articoli correlati “Addio lusso, adesso vive in una piccola fattoria paludosa infestata da ratti e piena di nidi di vespe che si allaga quando piove”: la nuova vita dell’ex principe Andrea a Marsh FarmNon passa giorno senza che i quotidiani britannici puntualmente non diano aggiornamenti sulle nuove evidenze che dimostrano le strette connessioni... Lutto al Napolista, addio a Vittorio d’Esposito: una vita per la passione politica, fanfaniano. Mai gavianeoÈ scomparso Vittorio d’Esposito, figura di spicco della vita politica di Piano di Sorrento.