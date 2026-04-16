È deceduta a Milano Maia Guarnaccia Molho, figura nota sia nel mondo del management internazionale che in ambito letterario e cinematografico. La sua carriera ha spaziato tra ruoli di responsabilità aziendale e attività di ricerca nel settore culturale. La sua scomparsa lascia un vuoto in entrambe le sfere, dove aveva avviato collaborazioni e progetti di rilievo.

La scomparsa di Maia Guarnaccia Molho, avvenuta a Milano, segna la fine di un percorso che ha saputo coniugare la precisione della gestione aziendale internazionale con la profondità della ricerca letteraria e cinematografica. Nato nel 1972, il professionista, che divideva la sua vita tra la metropoli lombarda e Londra, lascia una famiglia composta dalla moglie Marlene e dalle due figlie. Il commiato pubblico per l’uomo, laureato in filosofia, è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 11 presso la Basilica Corpus Domini situata in via Pagano 8. Un’eredità culturale tra management e narrazione. Il profilo di Guarnaccia Molho rappresenta un caso emblematico di come le competenze acquisite nel settore delle multinazionali possano nutrire una produzione intellettuale poliedrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Maia Guarnaccia Molho: tra management e pagine letterarie

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