Maia Guarnaccia Molho è morto Chi era il manager e scrittore milanese

È scomparso Maia Guarnaccia Molho, scrittore e manager milanese nato nel 1972. Laureato in filosofia, aveva lavorato come dirigente presso una multinazionale. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore.

È morto lo scrittore milanese Maia Guarnaccia Molho, nato a Milano nel 1972. Laureato in filosofia, era manager di una multinazionale. Viveva e lavorava tra Milano e Londra. Lascia la moglie Marlene e le figlie. I funerali si svolgeranno venerdì 17 aprile, alle 11, presso la Basilica Corpus.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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