Continua a crescere e assume una dimensione sempre più internazionale il progetto online della forlivese Silvia Arfelli, esperta d’arte che da qualche tempo si è votata anche allo sport, lanciando il sito alcarazitaliansfan.it dedicato al campione spagnolo Carlos Alcaraz. Nonostante la recente sconfitta nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, ad opera di Daniil Medvedev, il portale online dedicato all’iberico numero uno del mondo – in aperto e costante duello col fuoriclasse italiano Sinner – nelle ultime ore ha aggiunto un nuovo tassello di prestigio al proprio percorso: a rivolgersi direttamente alla community, infatti, è stato infatti Miguel Fernández-Palacios, ambasciatore del Regno di Spagna in Italia, il quale ha inviato un messaggio personale ai tifosi italiani di Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una passione internazionale. L’ambasciatore spagnolo plaude Arfelli tifosa di Alcaraz

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