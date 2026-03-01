Padel internazionale ad Agrigento il torneo più prestigioso mai ospitato
Ad Agrigento si svolge un torneo di padel internazionale presso il Tennis Club Città dei Templi, situato nel complesso di Karol Sport di Dalli Cardillo. L’evento vede la partecipazione di atleti di livello mondiale e di rappresentanti di diverse nazioni europee e non. Si tratta della competizione più importante mai ospitata in città per questa disciplina.
