Morto improvvisamente Davide Belmonte storico barista della gelateria 490 di Montesilvano

Da ilpescara.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montesilvano e Città Sant'Angelo si piange la scomparsa improvvisa di Davide Belmonte, un uomo di 39 anni noto per essere stato per dieci anni il barista della gelateria

Montesilvano e Città Sant'Angelo piangono la morte del 39enne Davide Belmonte, da 10 anni barista della nota gelateria "490" di via Vestina. Belmonte è scomparso improvvisamente a seguito di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito qualche giorno fa, quando inizialmente aveva lamentato un.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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