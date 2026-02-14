Il boato poi il crollo nell’Adda | a Maccastorna la ciclabile appena terminata collassa e finisce nel fiume

A Maccastorna, ieri a mezzogiorno, un forte boato ha scosso il paesino, seguito dal crollo di una parte della nuova ciclabile che si affaccia sull’Adda. La struttura appena ultimata si è spezzata improvvisamente, finendo con alcune sue sezioni nel fiume, creando panico tra i residenti.

Maccastorna (Lodi) – Un boato improvviso attorno a mezzogiorno di ieri, un distacco netto e poi il crollo. È finita nelle acque del fiume Adda, prima ancora di essere battezzata dal collaudo ufficiale, un’intera campata della nuova passerella ciclopedonale “attaccata” al ponte della provinciale 196, t ra Maccastorna, in provincia di Lodi e Crotta d’Adda, sulla sponda cremonese. L’opera, un investimento da quattro milioni di euro gestito da Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), rappresenta, nelle intenzioni, l’anello di congiunzione strategico della Ciclovia Vento tra il Lodigiano al Cremonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità.

Maccastorna, il ponte pedonale pagato 4 milioni di euro (e atteso da anni) crolla prima di essere aperto: durante il collaudo è sprofondato nell'Adda facebook