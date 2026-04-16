Nella partita tra Adamant Ferrara e OraSì Ravenna, la squadra di casa ha prevalso grazie alla superiorità sotto canestro, terminando l’incontro con un punteggio di 74-63. L'Adamant Ferrara ha mostrato un ritmo più deciso e ha controllato maggiormente i rimbalzi, riuscendo ad accentuare il distacco nel secondo tempo. Ravenna ha cercato di reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento della gara.

L’Adamant Ferrara ha imposto la propria forza fisica e il controllo dei tabelloni nell’incontro disputato contro l’OraSì Ravenna, chiudendo la sfida con un punteggio di 74-63. In una serata caratterizzata da un contatto costante tra gli atleti, i padroni di casa hanno saputo sfruttare le lacune nei rimbalzi avversari per cementare il vantaggio, nonostante i tentativi di ripresa della squadra ravennate. L’intensità fisica come chiave del dominio ferrarese. La partita si è aperta con ritmi piuttosto bassi, in un primo quarto dove entrambe le formazioni hanno faticato a trovare la giusta coordinazione offensiva. Il primo segnale di attività è arrivato dai giallorossi, con Ghigo e Jakstas che sono riusciti a sbloccare il punteggio con canestri dall’arco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adamant Ferrara domina sotto canestro: Ravenna soccombe al fisico

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