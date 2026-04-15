Derby fisico e intenso | Ferrara fa sua la sfida contro Ravenna

Nel match tra Ferrara e Ravenna, i padroni di casa si sono imposti con un punteggio di 74-63, grazie a un gioco caratterizzato da intensità e fisicità. La partita si è svolta in modo combattuto, con Ferrara che ha dominato sotto canestro e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Ravenna ha cercato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso dell’incontro.

L’OraSì non trova il successo in trasferta contro l’Adamant Ferrara, il risultato finale è 74-63 in una partita in cui i padroni di casa hanno fatto valere la propria intensità e fisicità sotto canestro. “Sapevamo l’importanza della partita per il nostro obiettivo di stagione e sapevamo che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley femminile, la Life365 lotta, ma non fa punti nel derby a RavennaLe forlivesi perdono, ma con qualche rimpianto per un finale che avrebbe potuto portare Folli e compagne ad un meritato tie break Non basta una prova... Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Derby fisico e intenso: Ferrara fa sua la sfida contro Ravenna; Opening Day Serie C Baseball: è subito derby tra Estra Siena BSC e Monteriggioni; Rugby L’Aquila lotta ma cede a San Benedetto: 31-22, ko anche la Cadetta; Cavani vede la luce: Mi mancavi. Il Matador punta il rientro col Boca a maggio. Derby fisico e intenso: Ferrara fa sua la sfida contro RavennaUna tripla di Renzi nel momento più delicato spezza il ritmo giallorosso e permette a Ferrara di gestire il ritmo nel finale fino al 74-63 conclusivo ... today.it Trg media. . DERBY VERO Basket, Serie C: in gara 1 dei quarti playoff Gubbio supera Virtus Assisi in volata per 67-61. Mercoledì sera gara 2 in terra assisana. #trg #news #informazione #basketgubbio Basket Gubbio Virtus Assisi facebook