Nella partita tra Gran Bretagna e Italia, l'italbasket ottiene una vittoria a Newcastle. Mannion si distingue come protagonista in cabina di regia, mentre Diouf si impone sotto canestro con il suo rendimento. La squadra italiana mostra una difesa efficace e un contributo equilibrato da parte dei giocatori in campo. La gara si conclude con un risultato favorevole all'italbasket, che ottiene i punti in trasferta.

italbasket conquista una vittoria esterna a Newcastle contro la Gran Bretagna, mettendo in mostra una combinazione di solidità difensiva e contributi diffusi in campo. la squadra dimostra maturità nella gestione dei possessi e una rotazione efficace, con protagonisti che mettono in evidenza diverso potenziale in ottica delle prossime uscite. la sfida ha visto i biancorossi controllare l’inerzia fin dai minuti iniziali, mantenendo ritmo e intensità sia in attacco sia in difesa. la formazione italiana ha costruito un vantaggio solido nel primo tempo e ha gestito i possessi con concretezza, chiudendo la contesa con una prestazione complessiva affidabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gran Bretagna-Italia, le pagelle: Mannion comanda, Diouf domina sotto canestro

Leggi anche: Gran Bretagna-Italia 57-93 basket, le pagelle degli azzurri: Mannion vola, che esordio di Veronesi

L’Italbasket travolge la Gran Bretagna 93-57: Mannion incanta con Della Valle e DioufL'Italia dominano a Newcastle e vince 93-57 sulla Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; World Cup 2027 Qualifiers. Azzurri a Livorno. Grant lascia il raduno. Si aggregano Mannion, Tonut e Flaccadori; Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming; Gran Bretagna, questa la lista dei 20 per l’Italia.

Gran Bretagna-Italia 57-93 basket, le pagelle degli azzurri: Mannion vola, che esordio di VeronesiSecondo colpo esterno per l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Battuta a Newcastle upon Tyne la Gran Bretagna con quella che, a conti fatti, è ... oasport.it

La Gran Bretagna è pochissima cosa: l'Italia di super Mannion vince di 36!Qualificazioni al mondiale: a Newcastle finisce 57-93, miglior realizzatore il play di Milano con 19 punti. Ora si replica lunedì sera a Livorno ... msn.com

L’Italia domina a Newcastle: successo netto sulla Gran Bretagna per 57-93 - facebook.com facebook

#GranBretagna- #Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVE x.com