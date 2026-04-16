Action apre a Spoltore un nuovo negozio

Sabato 18 aprile, il negozio Action apre a Spoltore, nella zona di Villa Raspa, in viale Europa 59. La catena di negozi low cost ha deciso di ampliare la propria presenza nella regione con questa nuova apertura. L'inaugurazione è prevista per quella data, senza indicazioni ancora sui dettagli dell’evento. La riapertura si inserisce nel piano di espansione dell’azienda nel territorio.

È attesa per sabato 18 aprile l’apertura del nuovo negozio Action a Spoltore. Il colosso del low cost ha scelto la zona di Villa Raspa e aprirà le sue porte in viale Europa 59.Il punto vendita è previsto in una zona altamente commerciale, accanto a un altro colosso: Tigotà.I negozi Action in.🔗 Leggi su Ilpescara.it

action a mesagne#shopping #negozi

Notizie correlate

Leggi anche: A Spoltore apre un nuovo studio del medico di base Francesco Luciani

Leggi anche: Mediaworld apre un nuovo negozio nel Milanese e assume 9 persone: come candidarsi

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Action prosegue il piano di espansione e inaugura due nuovi store a Spoltore e Loreto; Action consolida la rete con nuove aperture nel Centro Italia; Action inaugura nuovi store in Abruzzo e nelle Marche.

Action, la catena da 16 miliardi apre in altre due città italiane: 35 assunzioni e prezzi recordIl colosso olandese Action non si ferma e inaugura nuovi store. Con una strategia basata su 6mila articoli e prezzi che per i due terzi non superano i 2 euro, il marchio raggiunge quota 193 negozi in ... today.it

Action prosegue il piano di espansione e inaugura due nuovi store a Spoltore e LoretoAction, la catena di discount non-food, prosegue il proprio percorso di crescita in Italia con l'apertura di due nuovi store a Spoltore (Pe) e Loreto (An). distribuzionemoderna.info

Finalmente, a grande richiesta, Action apre al Parco Alfiero Bianchi! Dal 9 Aprile 2026 Una novità che in tanti stavano aspettando e che da oggi diventa realtà: Action arriva al Parco Alfiero Bianchi con il suo mondo fatto di convenienza, assortimento e co - facebook.com facebook