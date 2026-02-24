Voices il Festival europeo del giornalismo e della libertà dei media

Il Festival europeo del giornalismo e della libertà dei media, chiamato Voices, torna a Firenze dal 10 al 12 marzo 2026 a causa della grande richiesta di partecipanti e di interesse internazionale. L'evento si svolgerà al Teatro del Maggio Musicale, dove professionisti e studenti si incontreranno per discutere di temi legati alla libertà di stampa. La presenza di relatori provenienti da tutta Europa arricchirà il programma di quest’anno. La partecipazione è aperta a chi vuole approfondire le sfide del settore.

Voices, il Festival europeo del giornalismo e della libertà dei media, torna a Firenze al Teatro del Maggio Musicale dal 10 al 12 marzo 2026. L'edizione 2026 si baserà sul successo delle sue prime due edizioni a Firenze e Zagabria, che hanno attirato oltre 2.000 partecipanti.