Giovedì mattina, nella sala del Patto Territoriale Sangro Aventino, si è svolta una riunione importante a Santa Maria Imbaro, con la partecipazione di 68 sindaci della provincia di Chieti. L’incontro ha visto un fronte compatto di amministratori che si sono espressi contro le grandi aziende coinvolte nella gestione dell’acqua, nel tentativo di bloccare eventuali interventi che potrebbero influire sul servizio pubblico. La discussione si è concentrata sulla tutela delle risorse idriche locali.

A Santa Maria Imbaro, nella sala del Patto Territoriale Sangro Aventino, si è consumata giovedì mattina una riunione decisiva per il futuro dell’acqua in provincia di Chieti. Sessantotto sindaci si sono riuniti su convocazione del Consiglio d’Amministrazione della Sasi per confrontarsi sul progetto di aggregazione tra Aca, Sasi e Saca, un’operazione industriale con orizzonte trentennale che punta a rispondere alla nuova normativa regionale sulla gestione delle risorse idriche. L’incontro ha la partecipazione dei consiglieri Consuelo Di Martino e Mario Paolini, insieme ai direttori Manuela Carlucci, responsabile dell’area commerciale, e Pio D’Ippolito, referente per l’area tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua in Chieti: 68 sindaci si schierano per fermare i colossi

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