Poste in Abruzzo | il 68% del personale è donna record a Chieti

In Abruzzo, il personale degli uffici postali è composto per il 68% da donne, un valore che rappresenta il livello più alto di presenza femminile nella regione. A Chieti, questa percentuale supera di 14 punti la media nazionale dell’azienda. La percentuale riguarda i dipendenti impiegati negli uffici postali distribuiti sul territorio.

Negli uffici postali abruzzesi, la presenza femminile raggiunge il 68% del personale, un dato che supera di ben 14 punti la media nazionale dell’azienda. La provincia di Chieti si distingue come territorio primato con il 71% di donne dipendenti, mentre a Guardiagrele l’ufficio postale conta undici donne su dodici totali. Questa realtà demografica emerge dai dati diffusi in occasione della Giornata internazionale della donna, evidenziando come il settore delle Poste in Abruzzo sia profondamente segnato da una forte rappresentanza femminile. I numeri parlano chiaro: su tre dipendenti negli uffici regionali, due sono donne, una proporzione che riflette le dinamiche sociali e lavorative del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

