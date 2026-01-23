I pronto soccorso scoppiano mancano farmaci e personale | appello ai sindaci della Asl Lanciano-Vasto-Chieti

Un appello ai sindaci della ASL Lanciano-Vasto-Chieti per affrontare le criticità nei pronto soccorso, dove si registrano carenze di personale e farmaci. La richiesta mira a sensibilizzare le autorità locali sull’urgenza di intervenire per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

In un video messaggio diventato virale, Patrizia Bianchi, consigliere referente regionale del Nursing Up, risponde ai proclami di Asl e Regione: "In sanità non va tutto bene, anzi. Sindaci dovete muovervi voi" Un appello ai sindaci dei Comuni della Asl Lanciano-Vasto-Chieti per risolvere i gravi problemi che affliggono la sanità pubblica. È contenuto nel videomessaggio di denuncia di Patrizia Bianchi, consigliere referente regionale del Nursing Up (associazione nazionale sindacato professionisti sanitari della funzione infermieristica), diventato virale mentre a Lanciano i vertici della Asl e della Regione Abruzzo presentavano gli ultimi investimenti per l'ospedale Renzetti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Salute della donna: doppio premio alla Asl Lanciano Vasto Chieti

Contratto a tempo indeterminato per 22 Oss, nuova stabilizzazione alla Asl Lanciano Vasto ChietiLa Asl Lanciano Vasto Chieti ha avviato la stabilizzazione di 22 operatori socio sanitari attraverso un contratto a tempo indeterminato, in conformità con le norme post Covid.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il pronto soccorso è in tilt? Apriamo il Mug; Iperafflusso al Pronto Soccorso del Ruggi, la direzione mette in campo misure straordinarie: stop anche ai ricoveri programmati; Eboli: camion impedisce l'accesso in ospedale, scoppia il caos; Ospedale al freddo, scoppia la polemica. Lavoratori del 118 in condizioni indegne.

Siamo tutti Pronto Soccorso: l’indennità divide i lavoratori e spacca i sindacatiUn flash mob davanti alle Molinette organizzato da Cgil e Uil: Forte disparità tra mansioni. Ma replicano le altre sigle: Accordo ottimo. Scorretto fare disinformazione ... targatocn.it

Bruno: Le liste d'attesa si allungano e i pronto soccorso scoppianoLa denuncia del capogruppo della lista Tridico in consiglio regionale. Azienda Zero - dice - non ha mostrato capacità di assolvimento delle proprie funzioni' ... rainews.it

L’uomo, che ha circa cinquant’anni, è stato soccorso dal personale dell’ambulanza inviata dalla Sores e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine - facebook.com facebook

Problemi: liste d'attesa infinite, pronto soccorso affollati, spesa delle famiglie, rinunce alle cure in aumento Soluzione: riforma sul personale sanitario senza un euro sul piatto Buona per la propaganda, non per risolvere i problemi della #sanità pubblica #Salvia x.com