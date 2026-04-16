Accorsi rifugge nel lusso a Stresa | relax tra storia e rock

L’attore Stefano Accorsi ha trascorso un fine settimana a Stresa, sul Lago Maggiore, scegliendo di dedicarsi al relax. Durante il soggiorno, si è immerso nella tranquillità della località, famosa per il suo patrimonio storico e paesaggi suggestivi. La visita si è concentrata su momenti di riposo, lontano dall’ambiente lavorativo, in un contesto caratterizzato da eleganza e natura.

L’attore Stefano Accorsi ha scelto la tranquillità del Lago Maggiore per un fine settimana dedicato al riposo, soggiornando nella località di Stresa. La visita si è resa necessaria dopo l’esperienza vissuta a gennaio a Verbania, dove il protagonista aveva trascorso un intero mese impegnato nella preparazione del debutto teatrale presso il Teatro Maggiore, interpretando il ruolo di un Ulisse moderno nello spettacolo intitolato Nessuno. Tra memoria letteraria e prestigio alberghiero. La scelta della struttura ricettiva non è casuale e riflette il legame profondo tra il territorio piemontese e la cultura internazionale. Accorsi ha infatti optato per il Grand Hotel des Iles Borromées, un hotel storico di alto livello situato a Stresa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accorsi rifugge nel lusso a Stresa: relax tra storia e rock Notizie correlate Stefano Accorsi, super relax al Lago Maggiore: l'attore a Stresa nel lussuosissimo hotelStefano Accorsi è tornato sul Lago Maggiore per concedersi un weekend che lui stesso ha definito di "super relax". Leggi anche: Pasqua di lusso: relax tra mare, Rolex e tranquillità al resort del boss.