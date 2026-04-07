Pasqua di lusso | relax tra mare Rolex e tranquillità al resort del boss

Durante le festività di Pasqua, si è verificata la latitanza di una figura riconosciuta nel settore del divertimento e del gioco d’azzardo nella zona della Costiera Amalfitana. La persona si sarebbe nascosta in un resort di lusso, frequentato da clienti interessati a un soggiorno all’insegna del relax e del prestigio, tra mare, orologi di marca e tranquillità. La vicenda coinvolge anche un'auto di lusso e un’attività di protezione privata.

"> La Latitanza di Mazzarella nella Costiera Amalfitana. Napoli. Il rifugio perfetto affacciato sul mare. Non si tratta di un nascondiglio improvvisato, bensì di una residenza di prestigio incastonata nella roccia della gloriosa Costiera Amalfitana. Qui, in una struttura esclusiva a Vietri sul Mare, Roberto Mazzarella ha scelto di trascorrere la Pasqua durante la sua latitanza. Un resort dal valore di circa mille euro a notte, progettato per offrire tutto il necessario per vivere lontano da occhi indiscreti, senza rinunciare al comfort. La residenza vanta quattro camere con bagno privato, un ampio soggiorno, una cucina attrezzata, un solarium e perfino una discesa privata verso il mare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pasqua di lusso: relax tra mare, Rolex e tranquillità al resort del boss. Arrestato il boss Roberto Mazzarella, tra i latitanti più pericolosi: era in un resort di lusso in CostieraRoberto Mazzarella, a capo dell'omonimo clan napoletano, è stato rintracciato questa notte dai carabinieri in un resort di lusso a Vietri sul Mare:... Arrestato il boss Roberto Mazzarella, tra i latitanti più pericolosi: era in un resort di lusso a VietriRoberto Mazzarella, a capo dell'omonimo clan napoletano, è stato rintracciato questa notte dai carabinieri in un resort di lusso a Vietri sul Mare,... Temi più discussi: Pasqua 2026, cosa fare e dove andare all’ultimo minuto: dalle terme alla Sicilia, le 13 mete che vi consigliamo tra relax, città e natura; Pasqua di lusso: dalle uova d’oro agli orologi di valore nelle sorprese, tutte le follie dei ricchi; Uova di Pasqua 2026 fantastiche e dove trovarle: i nostri suggerimenti; La Pasqua di Samira Lui tra gli alpaca e un resort a 5 stelle tra le montagne: il magico soggiorno. La Pasqua di Samira Lui tra gli alpaca e un resort a 5 stelle tra le montagne: il magico soggiornoL'amato volto della Ruota della fortuna è in vacanza in occasione delle feste e i luoghi che sta visitando sono incantevoli ... today.it Samira Lui, la Pasqua da sogno nel resort di lusso, quanto costaSamira Lui, in occasione delle feste pasquali, ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni televisivi, immergendosi nella natura del Friuli-Venezia Giulia. solodonna.it Dalla prima Pasqua di Alessandra Amoroso con la sua Penelope a quella da futura mamma bis di Diletta Leotta: ecco alcuni degli scatti più belli di queste vacanze di Pasqua 2026 #Verissimo - facebook.com facebook A tutti voi rivolgo l’augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l’auspicio che non manchino conforto, speranz x.com