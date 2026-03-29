Francesco Bagnaia si unisce di nuovo al team guidato da Casey Stoner, lasciando il suo precedente team. La decisione arriva dopo l'addio a Ducati, con cui aveva corso fino a ora. Bagnaia ha firmato un contratto con Aprilia, segnando un cambiamento importante nella sua carriera. La sua collaborazione con il team Aprilia è stata annunciata ufficialmente, aprendo un nuovo capitolo professionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia si sta preparando a un’importante transizione nella sua carriera motociclistica, avvicinandosi a un passaggio da Ducati ad Aprilia a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo MotoGP ha fatto sapere che porterà con sé un membro cruciale del suo team, il capotecnico Cristian Gabarrini, noto per il suo ruolo di supporto durante i titoli vinti con Ducati. Dopo aver rifiutato un’offerta ridotta da parte di Ducati, Bagnaia ha deciso di lasciare il marchio che lo ha lanciato nell’olimpo del motociclismo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Bagnaia torna con il team di Casey Stoner in Aprilia dopo l’addio a Ducati.

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