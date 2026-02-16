Ducati CEO chiarisce le voci su Pedro Acosta e un possibile trasferimento in KTM nel 2027

Il CEO di Ducati ha risposto alle indiscrezioni secondo cui Pedro Acosta potrebbe passare in KTM nel 2027. La notizia circolava dopo che il pilota spagnolo aveva espresso interesse per nuove sfide, mentre Ducati vuole rassicurare i tifosi sulla continuità del suo team. La casa di Borgo Panigale ha fatto sapere che Acosta rimarrà parte della squadra almeno fino a quella data. Intanto, i fan osservano attentamente ogni mossa del pilota e del team.

Ducati e il Futuro del Team: Sguardo alla Line-up del 2027. Claudio Domenicali, CEO di Ducati, ha rivelato che la casa motociclistica attenderà il termine dei test di Sepang 2026 prima di prendere decisioni sulla formazione per il 2027. Pedro Acosta, stella emergente della MotoGP, è uno dei piloti sotto osservazione, ma non è l'unico in lizza. Acosta, 21 anni, è stato accostato a Ducati per la prossima stagione, soprattutto considerando che Francesco Bagnaia potrebbe partire quando il suo contratto scadrà.