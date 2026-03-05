Accordo tra Sais Autolinee e sindacati riconosciuto il premio di produzione ai dipendenti

Un accordo è stato firmato tra Sais Autolinee e le principali organizzazioni sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, riguardante il riconoscimento del premio di produzione ai dipendenti. La decisione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda, che riceveranno un incentivo legato alla produzione. La trattativa si è conclusa con un’intesa tra le parti coinvolte.

È stato raggiunto un accordo tra Sais Autolinee e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il riconoscimento del premio di produzione ai lavoratori. Il premio sarà corrisposto a tutto il personale avente diritto, in base ai criteri stabiliti nel contratto aziendale, e tiene conto dei risultati raggiunti nel corso dell’anno. Le parti hanno espresso soddisfazione per il dialogo che ha permesso di arrivare a una soluzione condivisa, riconoscendo il valore del contributo dei lavoratori al miglioramento dei servizi e alla crescita dell’azienda. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come l’accordo rappresenti “un riconoscimento concreto dell’impegno quotidiano del personale e un segnale positivo di attenzione verso il settore del trasporto pubblico locale”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

