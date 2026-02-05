Dai furti in casa all' evasione dai domiciliari | cinque arresti in una settimana da parte dei Carabinieri

Nei ultimi sette giorni, i carabinieri di Faenza hanno arrestato cinque persone. Gli uomini in divisa hanno svolto diversi controlli in tutta la Romagna Faentina per contrastare furti e violazioni delle misure degli arresti domiciliari. Si tratta di reati che continuano a preoccupare la zona, e le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli per garantire più sicurezza ai cittadini.

Cinque arresti nel giro di una settimana. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Faenza hanno effettuato numerosi servizi di controllo straordinario del territorio nei comuni della Romagna Faentina. L'obiettivo era quello di aumentare la sicurezza reale e percepita dai cittadini, con.

