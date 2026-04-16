Accadde oggi | 16 aprile viene fondata la Metro Goldwin Mayer

Il 16 aprile si ricorda la nascita di una delle più famose case di produzione cinematografica, fondata in questa data. La società ha contribuito a creare alcuni dei film più noti e duraturi nel panorama mondiale del cinema. Dalla sua fondazione, ha prodotto numerosi titoli di successo e ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’industria cinematografica. La data è ancora oggi associata a questa importante realtà del settore.

Il 16 aprile 1924, sotto l’insegna del leone, prese vita la Metro Goldwin Mayer, una delle case di produzione cinematografica che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Tutto partì dalle attività imprenditoriali del magnate Marcus Loew, che nel 1905 diede vita alla Loew’s Inc., attraverso cui gestiva una catena di sale cinematografiche. Con l’obiettivo di aumentare ed aggiornare il materiale da riprodurre nelle sale, nel 1919 passò alla produzione mettendo le mani sulla Metro Pictures Corporation, che in quel periodo annovera star internazionali del calibro di Rodolfo Valentino. Come logo ufficiale, il responsabile grafico della MGM, Howard Dietz, disegnò un fiocco di pellicola cinematografica con un leone nel riquadro e sopra di lui la locuzione latina Ars Gratia Artis, “l’arte per l’arte”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 16 aprile, viene fondata la Metro Goldwin Mayer Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 16 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Accadde oggi: 28 gennaio, viene incisa ‘We are the world’We are the world, scritta e in parte composta da Michael Jackson e Lionel Richie, e prodotta da Quincy Jones, fu registrata il 28 gennaio 1985.