Accadde oggi | 28 gennaio viene incisa ‘We are the world’

Oggi ricorre il 38° anniversario dell’incisione di “We are the world”. Il brano, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotto da Quincy Jones, fu registrato il 28 gennaio 1985. Grazie a questa canzone, furono raccolti fondi per aiutare la popolazione dell’Etiopia colpita da una grave carestia. La registrazione vide la partecipazione di numerosi artisti americani e rappresentò un momento storico nel mondo della musica e della solidarietà.

We are the world, scritta e in parte composta da Michael Jackson e Lionel Richie, e prodotta da Quincy Jones, fu registrata il 28 gennaio 1985. Lo scopo dell'incisione, da parte degli USA for Africa, fu benefico: USA stava per United Support Artists, un supergruppo formato da 45 celebrità, per la maggior parte statunitensi, della musica pop. I fondi raccolti furono interamente devoluti alla popolazione dell'Etiopia, afflitta in quel periodo da una disastrosa carestia.Complessivamente, il grandioso progetto riuscì a raccogliere un totale di circa 100 milioni di dollari. La grandiosa idea fu di Harry Belafonte.

