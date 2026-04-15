Almanacco | Giovedì 16 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 aprile è il 107° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 258 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data vengono ricordati eventi storici, si celebrano alcuni santi e si propone un proverbio del giorno. L’almanacco fornisce anche informazioni sui compleanni di persone nate in questa data.

Giovedì 16 Aprile è il 107° giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Bernardetta SoubirousProverbio di AprileLa vite che viene potata in aprile, lascia svuotato ogni barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1910 - Apre al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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