Architettura & Donna a Casa Sanfilippo il confronto sulle professioniste siciliane

Domani alle 15 a Casa Sanfilippo si svolge il convegno “Architettura & Donna”, promosso dall’Ordine degli architetti e dalla fondazione Architetti nel Mediterraneo, con il patrocinio del Parco Valle dei. L’evento si concentra sulla situazione attuale delle professioniste siciliane e sulle prospettive future nel settore dell’architettura. Sono previsti interventi di rappresentanti del settore e discussioni sui temi delle pari opportunità.

"Architettura & Donna. Stato della professione e prospettive future nelle pari opportunità": è il tema del convegno in programma domani alle 15 a Casa Sanfilippo, promosso dall'Ordine degli architetti insieme alla fondazione Architetti nel Mediterraneo e con il patrocinio del Parco Valle dei Templi, del Consiglio nazionale degli architetti e della Consulta regionale degli Ordini. Ad avviare i lavori sarà Angela Muratore, consigliere dell'Ordine di Agrigento, con la proiezione del video "Architettura & Donna". Seguirà un focus sulle professioniste siciliane guidato da Giuseppina Leone, presidente dell'Ordine di Palermo, insieme alle componenti del Consiglio palermitano.