I danni del ciclone Harry Cas avvia verifiche straordinarie sulle autostrade

Autostrade Siciliane ha iniziato controlli straordinari su tutte le autostrade gestite, tra cui la Messina-Palermo, la Messina-Catania e la Siracusa-Gela. I danni causati dal ciclone Harry hanno spinto l’azienda a verificare subito la stabilità delle tratte più colpite. Le operazioni sono già in corso, per cercare di individuare eventuali rischi e mettere in sicurezza il traffico.

Autostrade Siciliane ha avviato uno specifico ed ampio programma di verifiche tecniche straordinarie su tutte le autostrade in gestione: la A20 MessinaPalermo, la A18 MessinaCatania e la A18 SiracusaGela. Le verifiche saranno effettuate congiuntamente dai tecnici di Autostrade Siciliane.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Comune di Messina ha iniziato una ricognizione dei danni causati dal Ciclone Harry, in seguito alle condizioni meteorologiche estreme degli ultimi giorni.

Il Comune di Messina ha avviato un censimento dei danni causati dal ciclone Harry, che ha interessato la provincia jonica.

