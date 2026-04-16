Abbandonati dopo anni dalle loro famiglie | Laika Naif e Marley cercano casa a Como

Tre cani adulti, di nome Laika, Naif e Marley, sono alla ricerca di una nuova casa a Como. Dopo aver trascorso anni con le proprie famiglie, sono stati abbandonati e ora si trovano in un rifugio. Non sono più cuccioli, ma portano con sé un passato di abbandono che li ha portati a cercare un'adozione. La loro storia è fatta di anni passati con le stesse persone, interrotti da un abbandono improvviso.

Non sono cuccioli, ma cani adulti con una storia alle spalle.Sono stati abbandonati dalle loro famiglie dopo anni e oggi cercano una nuova occasione.Ognuno di loro è un caso a sé, con un carattere diverso e bisogni specifici: c’è chi è già pronto per una casa e chi, invece, ha bisogno di tempo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scomparse due ragazzine di 12 anni nel Cremonese, si cercano Aurora e Asia: con loro anche una 15enneLe 12enni Aurora e Asia risultano scomparse da Offanengo (Cremona) da ieri, lunedì 26 gennaio. Leggi anche: Famiglie intere stanno cercando di recuperare quel poco che resta dalle loro case prima che sia troppo tardi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Abitare le rovine della modernità; Tralicci abbandonati da oltre 20 anni, scattano le rimozioni dopo l’intervento della Polizia Locale; Dopo grigliate e pic nic, abbandonati rifiuti pasquali lungo il Po e in golena. Servono controlli. Tanti soldi buttati in una rinaturazione senza senso; Tralicci abbandonati da oltre 20 anni, scattano le rimozioni dopo l’intervento della Polizia Locale. Via Pinto, un anno dopo il crollo: «Solo vuoto e silenzio». Rosalia De Giosa, salvata dalle macerie: «Siamo stati abbandonati»Vuoto, silenzio e un oceano di incertezze. Domani sarà trascorso esattamente un anno dal crollo della palazzina ubicata in via Pinto al civico sei. Un evento destinato a rimanere ben impresso nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it Palermo dopo anni di abbandono parte il recupero del palasportPalermo (askanews) – Dopo anni di abbandono, sono stati avviati al palasport di Palermo i lavori per il recupero dell’impianto di via dell’Olimpo. Una delegazione del comune, guidata dal sindaco ... affaritaliani.it SOS QUALCUNO HA QUESTO TRASPORTINO TROLLEY CON RUOTE E NON USA...IL NOSTRO DOPO TANTI ANNI CI HA DEFINITIVAMENTE ABBANDONATI !!!! ...GRAZIE DI CUORE facebook