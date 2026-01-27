Scomparse due ragazzine di 12 anni nel Cremonese si cercano Aurora e Asia | con loro anche una 15enne
Sono in corso ricerche per due ragazzine di 12 anni scomparse da Offanengo, nel Cremonese. Aurora e Asia sono state viste l’ultima volta ieri, 26 gennaio. La famiglia ha diffuso un appello online, coinvolgendo anche Zona Locale CRM, per trovare le giovani nel modo più rapido e sicuro possibile.
Le 12enni Aurora e Asia risultano scomparse da Offanengo (Cremona) da ieri, lunedì 26 gennaio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarle con l’aiuto di Zona Locale CRM.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tre ragazzine scomparse, ore di apprensione nel CremascoLe tre minorenni, che vivono in una struttura d'accoglienza, hanno simulato l'ingresso a scuola per poi sparire. Da ieri mattina risultano irreperibili. Forze dell'ordine in campo per le ricerche ... laprovinciacr.it
Tre minorenni scomparse a Offanengo: ricerche senza sosta nel CremascoNel Cremasco cresce l’allarme per la scomparsa di tre ragazze minorenni, irreperibili dalla mattina di lunedì 26 gennaio. La ... cremonaoggi.it
Tre ragazzine scomparse, ore di apprensione nel Cremasco. Le tre minorenni, che vivono in una struttura d'accoglienza, hanno simulato l'ingresso a scuola a Offanengo per poi sparire. Da ieri mattina risultano irreperibili. Forze dell'ordine in campo per le ricer - facebook.com facebook
