Scomparse due ragazzine di 12 anni nel Cremonese si cercano Aurora e Asia | con loro anche una 15enne

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso ricerche per due ragazzine di 12 anni scomparse da Offanengo, nel Cremonese. Aurora e Asia sono state viste l’ultima volta ieri, 26 gennaio. La famiglia ha diffuso un appello online, coinvolgendo anche Zona Locale CRM, per trovare le giovani nel modo più rapido e sicuro possibile.

Le 12enni Aurora e Asia risultano scomparse da Offanengo (Cremona) da ieri, lunedì 26 gennaio. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarle con l’aiuto di Zona Locale CRM.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Offanengo Cremona

Incidente a Salerano sul Lambro, auto finisce fuori strada: ferite una donna e due ragazzine di 12 anni

Innsbruck, mamma e figlia di 10 anni trovate morte in una cella frigorifera, erano scomparse nel 2024 in Tirolo, arrestati due fratelli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Offanengo Cremona

Argomenti discussi: A 19 anni dalla scomparsa dei Maiorana la famiglia chiede alla Procura di riaprire le indagini; La morte di Angelo Gugel e il caso Orlandi: così il maggiordomo di papa Wojtyla salvò le sue due figlie, pedinate prima della scomparsa di Emanuela; Quando il mistero diventa arte: i 10 capolavori tv che hanno riscritto il mistery drama.

scomparse due ragazzine diTre ragazzine scomparse, ore di apprensione nel CremascoLe tre minorenni, che vivono in una struttura d'accoglienza, hanno simulato l'ingresso a scuola per poi sparire. Da ieri mattina risultano irreperibili. Forze dell'ordine in campo per le ricerche ... laprovinciacr.it

scomparse due ragazzine diTre minorenni scomparse a Offanengo: ricerche senza sosta nel CremascoNel Cremasco cresce l’allarme per la scomparsa di tre ragazze minorenni, irreperibili dalla mattina di lunedì 26 gennaio. La ... cremonaoggi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.