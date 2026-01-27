Scomparse due ragazzine di 12 anni nel Cremonese si cercano Aurora e Asia | con loro anche una 15enne

Sono in corso ricerche per due ragazzine di 12 anni scomparse da Offanengo, nel Cremonese. Aurora e Asia sono state viste l’ultima volta ieri, 26 gennaio. La famiglia ha diffuso un appello online, coinvolgendo anche Zona Locale CRM, per trovare le giovani nel modo più rapido e sicuro possibile.

