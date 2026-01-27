L’emergenza a Niscemi coinvolge circa 1.500 residenti che cercano di proteggere le proprie case prima che il rischio aumenti. La zona rossa, provocata dalla frana protratta da oltre 48 ore, richiede interventi immediati per salvaguardare le abitazioni e le persone. La situazione evidenzia l’importanza di misure tempestive e di una gestione efficace delle emergenze in queste aree vulnerabili.

( a skanews) – È salito a 1.500 il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 48 ore tiene impegnata la Protezione Civile. La fascia di rispetto è stata ampliata per precauzione, mentre il fronte dello smottamento ha raggiunto i quattro chilometri, travolgendo diversi edifici nei quartieri Sante Croci e Pirillo. I Luoghi del cuore Fai più votati: dalla Lombardia alla Sicilia. guarda le foto Leggi anche › Due donne per il recupero di 43 borghi abbandonati tra Calabria e Sicilia. Un ideale ponte sullo Stretto › Frana di Ischia, 8 vittime accertate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Famiglie intere stanno cercando di recuperare quel poco che resta dalle loro case prima che sia troppo tardi

Approfondimenti su Niscemi Zona Rossa

