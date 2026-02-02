Victoria Club una settimana tutta da vivere nel cuore di Abano Terme

Il Victoria Club di Abano Terme apre le sue porte questa settimana con eventi e musica che attirano i clienti nel cuore della città. Situato all’interno dell’Hotel Trieste e Victoria, il locale della famiglia Borile si prepara a offrire serate di atmosfera e divertimento, mantenendo la sua reputazione come punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità.

Un punto di riferimento per chi ama le serate curate, tra buona musica, convivialità e uno stile raffinato che rende ogni appuntamento speciale. La settimana si apre con il dinner show di Max Righi, accompagnato dal sound di Nox dj. Una serata elegante e coinvolgente, perfetta per iniziare la settimana con gusto e ritmo. Spazio alle emozioni con la voce intensa di Linda Nordio e le sonorità avvolgenti del sax di Luca Ardini. Un connubio raffinato, ideale per chi cerca un’atmosfera intima e di classe. Il weekend entra nel vivo con il Resident dj Matteo Favaretto, pronto a far vibrare il Victoria Club con una selezione musicale capace di accompagnare la serata fino a tarda notte.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Victoria Club, nel cuore di Abano Terme, propone una settimana di musica dal vivo e spettacoli in un'atmosfera elegante.

VENERDI' 30 GENNAIO La tua cena a buffet targata VICTORIA CLUB! LIVE DINNER Matteo Favaretto CENA UOMO €40 / CENA DONNA €35 AFTER DINNER €15 ••• INFO & RESERVATIONS 340 860 2584 facebook