A29 test di sicurezza nella galleria Segesta | soccorsi in azione

Il 15 maggio, nella galleria Segesta sull’autostrada A29, tra Alcamo e Trapani, si è svolto un test di sicurezza con la partecipazione di squadre di soccorso e forze dell’ordine. L’obiettivo dell’esercitazione è stato verificare la prontezza operativa in caso di emergenza, coinvolgendo diverse figure professionali. La prova ha riguardato le procedure di intervento in situazioni di crisi all’interno della galleria.

Le squadre di soccorso e le forze dell'ordine hanno testato la prontezza operativa nella galleria Segesta, situata lungo l'autostrada A29 Dir che collega Alcamo e Trapani, attraverso un'esercitazione coordinata avvenuta il 15 maggio. L'attività, focalizzata sulla gestione delle emergenze e sulla simulazione di posti di comando, ha coinvolto diverse unità specializzate per verificare la capacità di risposta in caso di incidenti con principio di incendio nel tunnel. Il coordinamento della manovra .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A29, test di sicurezza nella galleria Segesta: soccorsi in azione Notizie correlate “Disintegrata”. Italia, schianto devastante in galleria. Soccorsi in azioneUn grave incidente stradale si è verificato nella giornata di mercoledì 18 marzo in Friuli Venezia Giulia sulla strada regionale 251 all’interno... Incidente nella galleria, bilancio gravissimo. Lunghe code e soccorsi a sirene spiegateIl pomeriggio sulla Superstrada di Malpensa si è trasformato in un incubo di lamiere e sirene, lasciando sull’asfalto il segno di una tragedia che ha...