Disintegrata Italia schianto devastante in galleria Soccorsi in azione

Un grave incidente si è verificato mercoledì 18 marzo in Friuli Venezia Giulia, lungo la strada regionale 251 all’interno della galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina, Pordenone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire le conseguenze dello schianto. La dinamica dell’incidente ha provocato danni significativi e ha richiesto interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di mercoledì 18 marzo in Friuli Venezia Giulia sulla strada regionale 251 all’interno della galleria Fara, tra Montereale e Barcis, in Valcellina, Pordenone. Nello scontro tra un’auto e una betoniera ha perso la vita un uomo di 50 anni. Lo schianto e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Maniago e Pordenone, insieme ai sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni del conducente dell’auto sono apparse fin da subito gravissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Disintegrata”. Italia, schianto devastante in galleria. Soccorsi in azione Articoli correlati Schianto devastante in galleria, la tragedia mortale in serata. Soccorsi sul postoUn grave incidente stradale ha scosso la serata nel Nuorese, con un bilancio drammatico. Shock in galleria, schianto autocisterna carica di gasolio. Soccorsi sul posto, traffico in tiltPomeriggio di estrema tensione quello odierno lungo le arterie che collegano il capoluogo salernitano, dove un sinistro dalle proporzioni...