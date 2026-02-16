Incidente nella galleria bilancio gravissimo Lunghe code e soccorsi a sirene spiegate
Un grave incidente si è verificato questa mattina nella galleria della Superstrada di Malpensa, causando numerosi feriti e blocchi stradali. L’impatto tra due veicoli ha provocato un grande caos, con ambulanze e vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. Le auto coinvolte sono state schiacciate tra loro, e le persone a bordo sono rimaste intrappolate tra le lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico, creando lunghe code e ritardi in tutta la zona.
Il pomeriggio sulla Superstrada di Malpensa si è trasformato in un incubo di lamiere e sirene, lasciando sull’asfalto il segno di una tragedia che ha paralizzato il traffico e il respiro dei presenti. Erano da poco passate le 14:30 di lunedì 16 febbraio quando, nel tratto compreso tra il Terminal 2 e Cardano al Campo, un violento impatto ha coinvolto tre automobili. Il rumore sordo della collisione ha subito richiamato l’attenzione degli altri automobilisti, mentre la macchina dei soccorsi si metteva in moto con la massima tempestività. Secondo quanto riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza ( Areu ), lo scontro è avvenuto “un minuto dopo le 14. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incidente spaventoso all’alba, statale chiusa. Soccorsi a sirene spiegate
All’alba, sulla statale in Valle d’Itria, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea della strada.
Incidente mortale, inferno in autostrada. Soccorsi sul posto e lunghe code
Un grave incidente ha provocato lutto e disagi sull’autostrada, con soccorsi in corso e code prolungate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente nella galleria I Pianacci sulla tangenziale a Montesilvano, ferita una donna; Incidente sull'autostrada Palermo-Catania: scontro tra una macchina, un furgone e un carro funebre; Genova, tre incidenti nella notte tra corso Europa e la Foce; Incidente sulla statale 14 'Della Venezia Giulia', tre morti: ferito un bambino.
Incidente nella galleria che porta all’aeroporto: tamponamento a catena, gravissima una ragazzaÈ successo sulla superstrada di Malpensa nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori e la polstrada ... milanotoday.it
Incidente in galleria, un morto e tre feritiIncidente in galleria, un morto e tre feriti A perdere la vita è stato un 30enne, uno dei passeggeri dell'auto guidata da un 18enne ... laregione.ch
Incidente ferroviario nel Cantone Vallese: nella mattina del 16 febbraio è deragliato un treno regionale, appena uscito da una galleria, a Ferden, nei pressi del comune di Goppenstein, nella regione alpina del Lötschberg, nota per il suo tunnel ferroviario di 34, - facebook.com facebook
#A2 - S. Gottardo -> Lucerna - tra Raccordo di Altdorf e Galleria del Seelisberg colonna, incidente precedente x.com