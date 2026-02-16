Un grave incidente si è verificato questa mattina nella galleria della Superstrada di Malpensa, causando numerosi feriti e blocchi stradali. L’impatto tra due veicoli ha provocato un grande caos, con ambulanze e vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. Le auto coinvolte sono state schiacciate tra loro, e le persone a bordo sono rimaste intrappolate tra le lamiere. La strada è rimasta chiusa al traffico, creando lunghe code e ritardi in tutta la zona.

Il pomeriggio sulla Superstrada di Malpensa si è trasformato in un incubo di lamiere e sirene, lasciando sull'asfalto il segno di una tragedia che ha paralizzato il traffico e il respiro dei presenti. Erano da poco passate le 14:30 di lunedì 16 febbraio quando, nel tratto compreso tra il Terminal 2 e Cardano al Campo, un violento impatto ha coinvolto tre automobili. Il rumore sordo della collisione ha subito richiamato l'attenzione degli altri automobilisti, mentre la macchina dei soccorsi si metteva in moto con la massima tempestività. Secondo quanto riferito dall'agenzia regionale di emergenza urgenza ( Areu ), lo scontro è avvenuto "un minuto dopo le 14.

© Thesocialpost.it - Incidente nella galleria, bilancio gravissimo. Lunghe code e soccorsi a sirene spiegate

