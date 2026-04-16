A Stasera tutto è possibile spunta puntata è registrata per rispetto al lutto di Claudio Lauretta

L'8 aprile è morto il padre di Claudio Lauretta, l'imitatore di Gerry Scotti a Stasera tutto è possibile. Nel corso dell'ultima puntata, hanno mandato in onda la scritta "puntata registrata" per rispetto al lutto che lo ha travolto e per distanziare eventi di natura così discordante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: “Uno stupido incidente”Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico.

Claudio Lauretta ricorda il padre, morto investito da un furgone: “La tragedia non è solo nella mia famiglia”Claudio Lauretta ha ricordato il padre Domenico, morto lo scorso 7 aprile investito da un furgone a Novi Ligure.

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Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della di mercoledì 15 aprileOggi, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Rai 2, nuovo appuntamento con il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. comingsoon.it

Questa sera 15 aprile ci vediamo a Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino! Rai Due ore 21.20 #staseratuttoèpossibile #gerryscotti #stefanodemartino #claudiolauretta - facebook.com facebook

Gli ospiti dell’ultima puntata di #StaseraTuttoÈPossibile: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Tornano Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta. Tem x.com