Buvette milionaria alla Regione Puglia | il progetto faraonico da Emiliano a Decaro FdI | costi eccessivi

La Regione Puglia ha avviato un progetto da milioni di euro per una nuova buvette, con il supporto della giunta Emiliano e il sostegno del sindaco Decaro. Mentre alcuni criticano i costi elevati, il progetto prosegue senza indicazioni di modifiche o sospensioni. La questione ha suscitato reazioni politiche e commenti da parte di diverse forze, con accuse di spese eccessive.

Se pensavate che la buvette di Montecitorio fosse il massimo del ristoro della politica, non avete ancora visto l’eredità lasciata dalla giunta Emiliano in Puglia e raccolta dai Decaro boys. A Bari, nel futuristico palazzo di vetro della giunta regionale pugliese, non sta per nascere una semplice mensa, ma un vero e proprio tempio del gusto da 478 metri quadrati, con un conto finale che fa tremare i polsi: 1,5 milioni di euro. L’esigenza di partenza era comprensibile, quasi elementare: permettere a consiglieri, dipendenti e cittadini di trovare una bottiglietta d’acqua senza dover intraprendere un pellegrinaggio fuori dal palazzo. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo un progetto che sembra uscito da una rivista di interior design d’alta gamma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

