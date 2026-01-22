Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento nell’ambito di un’indagine sui fondi destinati alla società Eka, fondata dall’ex assessore Alessandro Delli Noci, conosciuto come il “golden boy” di Michele Emiliano. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo senza al momento coinvolgimenti formali. L’indagine mira a chiarire eventuali irregolarità legate ai finanziamenti pubblici.

La Guardia di Finanza bussa alla Regione Puglia e all’ Università del Salento: sul caso “ Eka “, la società fondata dal golden boy di Michele Emiliano, l’ex assessore Alessandro Delli Noci, la procura di Lecce ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati. Il caso è quello sollevato da due inchieste del Fatto Quotidiano riguardo i corposi benefici ricevuti dalla società fondata da Delli Noci e amministrata da Maurizio Laforgia (entrambi sono indagati per corruzione in un’altra inchiesta della procura di Lecce a cui però Eka è estranea): sei milioni e mezzo di aiuti pubblici, a cui vanno aggiunti altri 1 milione e 600mila euro attribuiti a Eka (come scrive oggi la Gazzetta del Mezzogiorno ) il 5 dicembre scorso proprio dall’Assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Delli Noci nella seconda giunta Emiliano, tra il novembre 2020 e il giugno 2025 quando l’esponente civico leccese si dimise a causa dell’ inchiesta per corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento: indagine sui fondi alla società dell’ex golden boy di Emiliano

Leggi anche: Alla società dell’ex golden boy di Emiliano 6,5 milioni di aiuti pubblici (anche dalla Regione Puglia)

L’Università del Salento si spacca su Eka, la società dell’ex golden boy di Emiliano: gli intrecci con gli uomini dell’ateneoL’Università del Salento si trova al centro di un acceso dibattito riguardo Eka, l’azienda fondata dall’ex golden boy di Emiliano, Alessandro Delli Noci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Estorsioni e truffe porta a porta a donne anziane: 1.200 vittime. Arresti e sequestri, perquisizioni nel Salento.

Controlli e perquisizioni allo Zen: le forze dell’ordine in azione Allo Zen, l’alba si è aperta con un silenzio rotto dai passi degli agenti e dal lampeggiare discreto delle sirene. Da stamani, nelle prime ore del giorno, è in corso una vasta operazione della Polizia d - facebook.com facebook

Durante le perquisizioni sono state trovate diverse donne di nazionalità cinese, tra i 30 e i 50 anni, che avrebbero ricevuto quotidianamente più clienti x.com