A Pozzuoli, una scuola è stata chiusa a causa di livelli elevati di anidride carbonica rilevati all’interno degli ambienti scolastici. La decisione è stata presa in seguito ai controlli effettuati da tecnici specializzati, mentre le autorità stanno ancora analizzando le possibili cause dell’accumulo. Tra le ipotesi valutate, ci sarebbe una correlazione con l’attività sismica recente nella zona dei Campi Flegrei.

A Pozzuoli una scuola superiore, l’istituto professionale “Lucio Petronio”, è stata chiusa temporaneamente perché al suo interno sono stati rilevati livelli anomali di anidride carbonica (CO2), che oltre una certa soglia è dannosa per la salute. Secondo quanto emerso da una riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocata mercoledì dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, la concentrazione più elevata di CO2potrebbe essere riconducibile ai recenti terremoti avvenuti vicino all’istituto nella zona dei Campi Flegrei, dove si trova appunto Pozzuoli. L’anidride carbonica è un gas normalmente presente nell’aria, ma se inalato in quantità significative può causare stato confusionale, intorpidimento o perfino l’asfissia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Pozzuoli è stata chiusa una scuola per i livelli anomali di anidride carbonica

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