Approvato il progetto da 280 mila euro per il potenziamento della fognatura in via Tonale e via delle Piante

La giunta comunale ha approvato un progetto di 280 mila euro per il potenziamento della rete fognaria in via Tonale e via delle Piante. L'intervento riguarda il miglioramento della gestione delle acque meteoriche e prevede la realizzazione di lavori di potenziamento della rete di fognatura bianca. La decisione si basa sul documento di fattibilità tecnica ed economica approvato di recente.

Intervento strategico da 280 mila euro, pensato per migliorare la gestione delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza idraulica Nel tratto di via delle Piante, il nuovo collettore andrà a sostituire quello esistente in cemento da 300 millimetri, ormai inadeguato, e sarà accompagnato dalla riqualificazione del sistema di raccolta superficiale con nuove caditoie. L'intervento si concluderà con il rifacimento dell'asfalto nei tratti stradali interessati dai lavori. L'investimento complessivo a carico del Comune ammonta a 280 mila euro, nei prossimi giorni verrà approvato anche il progetto esecutivo, con il quale poi si avvierà la procedura per la gara d’appalto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Via Ca' del Drago, 300 mila euro per la nuova fognatura: la giunta approva il progetto esecutivoApprovato in questi giorni il progetto esecutivo da 300 mila euro per dotare via Ca' del Drago di un sistema moderno di raccolta e smaltimento delle... Ripristino delle spiagge. Approvato il progetto da più di 117mila euroMONTE ARGENTARIO Approvato il progetto per il ripristino delle spiagge, ci saranno interventi su sei litorali. Aggiornamenti e notizie su Approvato il progetto da 280 mila euro... Temi più discussi: Approvato il Progetto PENTA15: da Sport e Salute contributo di 989mila euro; Sarnano, progetto da 4,1 milioni per la struttura sanitaria di Gabella Nuova -; Risalita Antiporto, approvato il progetto di impermeabilizzazione; Visitazione di Raffaello: approvato il progetto del Munda da 900mila euro, 700mila a carico del Comune. Smerillo, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della rupe in centro storicoSISMA - L’opera, finanziata dall' Ufficio speciale per la ricostruzione, nell’ambito dell’ordinanza commissariale 137 del 2023, prevede un investimento complessivo di 950.000 euro ... cronachefermane.it Stadio della Roma a Pietralata, il progetto viene approvato dall'aulaI gruppi dell'opposizione hanno contestato il progetto già passato al vaglio della giunta Gualtieri, passato senza voti contrari ... romatoday.it Roberto Gualtieri. Giulio Cercato · Seaside (Instrumental). Giornata storica per la città: l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della AS Roma nell’area di Pietralata, confermandone l’interesse pubbli - facebook.com facebook Ufficiale il closing dell'operazione Apollo-Atletico Madrid. Approvato un aumento di capitale fino a 100 milioni di euro e nominato il nuovo CdA: tra i membri anche l'ex attaccante David Villa x.com