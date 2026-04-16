A Padova fermo di polizia diventa un pestaggio | arrestati e processati 4 attivisti del Centro sociale Pedro

A Padova, quattro attivisti del Centro sociale Pedro sono stati arrestati durante un controllo di polizia avvenuto all’uscita da un’assemblea in prossimità del 25 aprile. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, altri attivisti sono stati malmenati e portati in questura. I quattro sono stati processati, mentre le circostanze precise dell’episodio sono al centro di un procedimento legale.

Dal fermo per un controllo all’arresto: a Padova quattro attivisti del Cso Pedro sono stati arrestati, ed altri malmenati, durante un intervento delle forze dell’ordine che aveva fermato la loro auto all'uscita da un'assemblea verso il 25 Aprile. Dopo il processo per direttissima, iniziato nel tardo pomeriggio, gli attivisti sono stati scarcerati in serata con obbligo di dimora. Il caso arriva in Parlamento, con esponenti di Avs alla che parlano di intimidazione del dissenso e chiedono chiarimenti sulle responsabilità. Sullo sfondo, il clima politico e securitario che attraversa la città nei giorni che precedono l’anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino: scene di guerriglia urbana e deplorevole pestaggio di un agente di poliziaSono scene deplorevoli di vera e propria guerriglia urbana quelle che giungono in questi giorni da Torino. Imputati gli attivisti del centro sociale per l’assalto all’Unione Industriale di TorinoImputati due "leader del centro sociale" Askatasuna per l’assalto all’Unione Industriale di Torino avvenuto nel 2022. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trapianto cardiaco a cuore fermo: primo paziente italiano operato a Padova; Secondo RFI la TAV di Vicenza costerà tre volte più del previsto; La mediocrità applaudita. Sabato, domenica e lunedì di Luca De Fusco; Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero. A Padova fermo di polizia diventa un pestaggio: arrestati e processati 4 attivisti del Centro sociale PedroDal fermo per un controllo all’arresto: a Padova quattro attivisti del Cso Pedro denunciano di essere stati picchiati durante un intervento delle forze ... fanpage.it PADOVA: 4 ATTIVISTI AGGREDITI DAI CARABINIERI E A PROCESSO PER DIRETTISSIMAQuattro compagni del centro sociale Pedro arrestati nella serata di ieri a Padova. Erano stati fermati dai carabinieri all'uscita da un'assemblea. Oggi fissato il processo per direttissima, in concomi ... radiondadurto.org Papu Gomez sotto i ferri: tegola per il Padova, ecco quanto dovrà stare fermo facebook