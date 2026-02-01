La polizia ha disperso un corteo nel centro di Torino, dove alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e dato vita a scene di guerriglia urbana. Durante gli scontri, un agente di polizia è stato brutalmente pestato da alcuni partecipanti, suscitando proteste e condanne. La tensione resta alta nel cuore della città, mentre le forze dell’ordine cercano di riportare la calma.

Sono scene deplorevoli di vera e propria guerriglia urbana quelle che giungono in questi giorni da Torino. Il corteo di legittima protesta contro la chiusura del centro sociale Askatasuna è tragicamente degenerato nella forma di una vera e propria guerra civile cittadina, culminata nella distruzione di parte della città e nell'esecrabile pestaggio a sangue di un poliziotto, accerchiato e addirittura colpito con un martello da facinorosi senza volto e senza dignità. Mi siano allora consentite alcune considerazioni controvento. La chiusura dei centri sociali, di destra o di sinistra che siano, è sempre un gesto sbagliato: i centri sociali sono luoghi di aggregazione giovanile, tolti i quali i giovani sono condannati all'isolamento, alla delinquenza e magari anche all'inebetimento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino: scene di guerriglia urbana e deplorevole pestaggio di un agente di polizia

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Questa mattina, il centro sociale Askatasuna di Torino è stato oggetto di sgombero da parte della Digos, scatenando tensioni durante il corteo di protesta dei manifestanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: Siamo 50mila.

Corteo Askatasuna a Torino, chi è il poliziotto aggredito negli scontri: Sono vivo per miracoloScontri durante il corteo per Askatasuna: a Torino un poliziotto aggredito nella guerriglia urbana tra manifestanti e forze dell’ordine. Ecco chi è e le sue condizioni. notizie.it

Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, Ho sentito un dolore terribileIl racconto di Alessandro Calista, il poliziotto picchiato da alcuni antagonisti al corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino ... virgilio.it

NanoTV. . #DallItalia #Torino - Guerriglia al corteo pro #Askatasuna in difesa del centro sociale sgomberato lo scorso 18 dicembre e blindato dalla Polizia di Stato Alle 19 circa sono cominciati gli scontri con il corteo che ha virato sulla struttura da dove è comin - facebook.com facebook

Scontri in coda al corteo di Torino per il centro sociale Askatasuna ilsole24ore.com/art/torino-via… x.com