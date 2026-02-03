Imputati gli attivisti del centro sociale per l’assalto all’Unione Industriale di Torino

Due attivisti di Askatasuna sono stati ufficialmente imputati per aver preso parte all’assalto dell’Unione Industriale di Torino avvenuto nel 2022. La procura ha deciso di procedere contro i due “leader” del centro sociale, che ora rischiano di dover rispondere di aver preso parte a un episodio di violenza. Le accuse arrivano dopo mesi di indagini e testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Imputati due “leader del centro sociale” Askatasuna per l’assalto all’Unione Industriale di Torino avvenuto nel 2022. Sara Munari e Stefano Millesimo, entrambi coinvolti nel tentativo di forzare il cancello della sede dell’Unione Industriale, venerdì 18 febbraio 2022, sono stati accusati per lesioni e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. La procura, con la richiesta di condanna presentata oggi da Paolo Scafi, chiede loro e un altro imputato, già assolto in primo grado, di essere condannati a un anno e un mese di carcere. La causa, che vedrà la sentenza di secondo grado prevista per marzo, riguarda un episodio legato a un corteo contro l’alternanza scuola-lavoro, in memoria della morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Procura di Torino ha chiesto la condanna per due attivisti del centro sociale Askatasuna, accusati di aver partecipato all’assalto all’Unione Industriale.

Stamattina, il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sgomberato dalla Digos, dopo un blitz e le indagini legate agli attacchi contro La Stampa, le Ogr e Leonardo durante manifestazioni pro-Palestina.

