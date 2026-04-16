A Monza spunta lo striscione contro le galere

A Monza nella notte è stato affisso uno striscione sulla passerella ciclopedonale che collega Sant’Albino a Cederna. Lo striscione esprimeva una protesta contro il regime carcere duro, noto come 41Bis. L’atto ha attirato l’attenzione dei passanti e ha suscitato commenti tra residenti e autorità locali. Nessuna informazione è stata resa nota sui responsabili dell’installazione.

Monza si risveglia con uno striscione contro il regime del 41Bis. Nella notte, sulla passerella ciclopedonale che collega Sant’Albino a Cederna, è stato posizionato uno striscione contro il cosiddetto regime carcerario duro.Che cosa c'è scritto sullo striscione Sullo striscione, ben visibile ai.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Torino Lecce, Curva Maratona vuota per protesta. E spunta lo striscione: «Cairo basta» – FOTOAl Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Holm Juve, ci siamo! Fumata bianca per l’approdo in bianconero: per Joao Mario... Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’AtalantaCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Monza spunta lo striscione contro le galere; Daniele Ughetto Piampaschet, lo scrittore condannato per omicidio: dopo 7 anni spunta un testimone. Mi scagiona; Luca Attanasio e il suo esempio nelle parole dei genitori: Nostro figlio, un uomo di pace. Il coraggio dei sogni; Basket: Vicenza la spunta su una generosa Desio. Monza fatica ma la spunta. Giocherà la Final EightÈ la Vero Volley Monza l’ultima qualificata per la Coppa Italia. All’Opiquad Arena, la squadra del Consorzio si impone in rimonta per 3-2 sulla Yuasa Battery Grottazzolina assicurandosi l’ottavo posto ... ilgiorno.it Monza, spunta il giovane Venturino per rinforzare l'attacco. Sondaggio col GenoaDopo una prima parte di stagione in cui è scomparso dai radar per Lorenzo Venturino potrebbe esserci un futuro in Serie B. Secondo quanto riferito da Sky Sport il laterale classe 2006 del Genoa ... tuttomercatoweb.com SFIDA TRA MAGHI Questa scacchiera a tema Harry Potter è per chi gioca… e per chi colleziona. Passa da Mercatopoli Monza: ogni tanto spunta la chicca che non sapevi di volere. Siamo in Via Simone Martini, 1 039 833581 - facebook.com facebook