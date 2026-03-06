Streeat Food Truck Festival | pizza fritta arrosticini smash burger burritos e birre artigianali

Dal 3 al 6 aprile, Rimini accoglierà il Streeat Food Truck Festival, il primo evento itinerante in Italia dedicato al cibo di strada di qualità. Durante la manifestazione, saranno presenti numerosi food truck che offriranno specialità come pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianali. L’evento si svolgerà in diverse location della città, attirando appassionati e curiosi.

Dal 3 al 6 aprile, Rimini ospiterà le cucine mobili di Streeat Food Truck Festival, il primo festival itinerante d'Italia dedicato al cibo di qualità su ruote. Per quattro giorni, il Parco XXV Aprile si trasforma in un caleidoscopio di colori, odori e sapori provenienti da tutto il Bel Paese. Tantissimi food truck - tra ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi attrezzati con piastre, forni,...